Процессор AMD Ryzen 9 3900X обошёл Core i9-9900K в World War Z

Похоже, что процессоры Intel стали проигрывать AMD в производительности, по крайней мере в играх.

На Reddit был опубликован скриншот с результатами тестов двух игровых систем — Intel Core i9-9900K и видеокартой GeForce RTX 2070 и Ryzen 9 3900X с графикой Radeon RX 5700 XT. Тестировали компьютеры через игру World War Z.

Как оказалось, конфигурация с AMD оказалась производительнее, чем Core i9-9900K и RTX 2070, и это несмотря на то что в i9 используется жидкостная система охлаждения, а в AMD воздушная.

К тому же AMD дешевле своих конкурентов. Конечно судить о производительности чипов только по одной игре нельзя, но даже этот тест для геймеров станет показательным.