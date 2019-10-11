Прототип консоли Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео

Прототип консоли Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео11.10.2019 20:02
В компании Sony уже достаточно много рассказали про новое поколение PlayStation. Консоль выйдет в конце 2020 года, но ее цена пока неизвестна.
Внешность консоли пока тоже держится в секрете, но ранее была зарегистрирована Sony PlayStation 5 Dev Kit.
В патенте была изображена консоль, которая внешне ничего общего не имеет с текущим дизайном PlayStation.
На основании патентных изображений дизайнеры ресурса LetsGoDigital создали трёхмерную модель PlayStation 5 Dev Kit.
Коммерческая версия PlayStation 5 скорее всего получит другую внешность.
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