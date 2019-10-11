Прототип консоли Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео

В компании Sony уже достаточно много рассказали про новое поколение PlayStation. Консоль выйдет в конце 2020 года, но ее цена пока неизвестна.

Внешность консоли пока тоже держится в секрете, но ранее была зарегистрирована Sony PlayStation 5 Dev Kit.

В патенте была изображена консоль, которая внешне ничего общего не имеет с текущим дизайном PlayStation.

На основании патентных изображений дизайнеры ресурса LetsGoDigital создали трёхмерную модель PlayStation 5 Dev Kit.

Коммерческая версия PlayStation 5 скорее всего получит другую внешность.

