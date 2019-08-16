Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone

В новой прошивке для разработчиков была обнаружена дата презентации новых смартфонов iPhone.

Источник при изучении седьмой бета-версии iOS обнаружил дату проведения ближайшей презентации.

На скриншотах видно, что в приложении календарь установлена дата 10 сентября. В 2018 году iPhone были представлены 12 сентября.

Напомним, в текущем году будут представлены три модели смартфонов. По предварительным данным, они будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R, последний будет более доступной версией линейки и в нем, как и в iPhone XR установят обычный ЖК дисплей.