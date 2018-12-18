Прошивка iOS 12.1.2 на новых iPhone исправляет ошибки связанные с eSIM

«Купертиновская» компания выпустила новое обновление для смартфонов 2018 года. Версия iOS 12.1.2 в первую очередь предназначена для владельцев iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, так как в них есть поддержка eSIM.

Размер обновления около 100 МБ и оно направлено на исправление ошибок связанных с виртуальной eSIM.

Apple активировала eSIM в версии iOS 12.1, но как оказалось она работала с ошибками, а для их исправления и была выпущена версия iOS 12.1.2.

Напомним, eSIM не работает в РФ, да и в целом пока не все страны поддерживают такой вариант SIM-карт, которые не являются физическими.