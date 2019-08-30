Прокуратура США обвиняет Huawei в краже технологий

Прокуратура США обвиняет Huawei в краже технологий30.08.2019 17:59
В США прокуратура подозревает Huawei в краже интеллектуальной собственности и ряда американских компаний.
Прокуратура США и ФБР рассматривает несколько эпизодов, в числе которых китайского производителя обвиняют в переманивании сотрудников у конкурентов.
Как пишет WSJ, производитель смартфонов украл программное обеспечение для камеры смартфонов у разработчика Руи Оливейра. Его разработки были зарегистрированы в США.
Оливейр обвинил Huawei в краже, а последняя в ответ на него подала в суд, утверждая, что не использовала его разработки.
Прокуратура уже пообщалась с Оливейро и встретилась с Робертом Ридом, который в Huawei работал в период 2002–2003 г.
Бывший сотрудник якобы помогал Huawei переманивать работников из офисов Ericsson AB.
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