Производительность процессоров AMD Ryzen 3000 проверили в 3DMark

AMD со своей новой линейкой процессоров Ryzen 3000 компании Intel способна составить очень серьезную конкуренцию на рынке.

Недавно в Сети появились результаты тестирования процессоров Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600. По заявлению источника, чипы тестировали в 3DMark Fire Strike Physics Score.

В итоге Ryzen 9 3900X оказался производительней Ryzen Threadripper 2950X, а процессор Ryzen 7 3700X по производительности сопоставим с Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X.

Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 не ступили Core i7-6950X и Core i7-9700K соответственно.

Исходя из результатов тестов, можно понять, что новая серия AMD Ryzen более привлекательная в плане цены и производительности, чем решения от Intel.