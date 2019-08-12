Производители продают бюджетные Android-смартфоны с вирусами

Производители продают бюджетные Android-смартфоны с вирусами12.08.2019 21:03
Ранее уже не однократно сообщалось, что производители смартфонов продают свои устройства с уже предустановленными опасными вирусами.
Удалить их невозможно, так как они являются частью системы, и пользоваться такими смартфонами опасно, так как могут быть украдены личные данные.
Специалисты исследовательской группы Google провели собственное исследование.
Производители, чтобы не сертифицировать смартфоны в Google используют Android-проект с открытым исходным кодом (AOSP), а он также позволяет снизить стоимость смартфона.
Разработчики вирусов сразу договариваются с производителями смартфонов на установку опасных приложений, и получается, что пользователь приобретает аппарат с Android, который уже заражен.
Самыми опасными приложениями считаются Chamois и Triada, которые способны отправлять платные текстовые сообщения и проводить скрытую установку других приложений.
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