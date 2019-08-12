Производители продают бюджетные Android-смартфоны с вирусами

Ранее уже не однократно сообщалось, что производители смартфонов продают свои устройства с уже предустановленными опасными вирусами.

Удалить их невозможно, так как они являются частью системы, и пользоваться такими смартфонами опасно, так как могут быть украдены личные данные.

Специалисты исследовательской группы Google провели собственное исследование.

Производители, чтобы не сертифицировать смартфоны в Google используют Android-проект с открытым исходным кодом (AOSP), а он также позволяет снизить стоимость смартфона.

Разработчики вирусов сразу договариваются с производителями смартфонов на установку опасных приложений, и получается, что пользователь приобретает аппарат с Android, который уже заражен.

Самыми опасными приложениями считаются Chamois и Triada, которые способны отправлять платные текстовые сообщения и проводить скрытую установку других приложений.