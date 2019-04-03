Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона OnePlus 7

Подобные изображения ранее появлялись в Сети, но при этом детали на них были не видны.

Однако новая партия изображений, которая, как уверяют источники, исходит от производителя чехлов, показывает модель OnePlus 7 в деталях.

Впрочем, пока неизвестно, когда будет представлен этот смартфон. Но судя по изображениям, в модели сохранится переключатель режимов громкости, а слот для сим-карты теперь будет располагаться на нижней грани рядом с USB-C и динамиком.

К тому же можно заметить и одно из главных нововведений – выдвижная камера.

Ранее сообщалось, что OnePlus 7 получит процессор Snapdragon 855, а также 8 или 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор установят на 4 000 мАч, а в качестве операционной системы будет Android 9.0 Pie с оболочкой Oxygen OS 9.

Что касается диагонали экрана, то она составит 6,5 дюйма. Предварительная стоимость OnePlus 7 будет около 570 долларов.