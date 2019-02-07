Производитель чехлов показал дизайн новых Huawei P30 и P30 Pro

Производитель чехлов показал дизайн новых Huawei P30 и P30 Pro07.02.2019 21:15
От двух источников появились новые подробности о готовящихся новинках Huawei P30 и P30 Pro. Источником изображений стал производитель чехлов Spigen, а другим – инсайдер, который озвучил дату презентации.
Производитель чехлов на изображениях показал дизайн новых смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. У варианта Huawei P30 Pro будет камера с четырьмя модулями, которая расположится вертикально.
Такое же расположение камеры будет и в Huawei P30, только там уже предложат три датчика. В моделях предложат каплевидный вырез и очень тонкие рамки.
Согласно инсайдерской информации, дебют смартфонов состоится 28 марта.
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