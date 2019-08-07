Благодаря чехлам от китайской компании, занимающейся выпуском аксессуаров, задняя камера смартфона будет смотреться по-разному.

Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL в чехле. Этих снимки подтверждают наличие квадратного блока для основной камеры, где будет три датчика.

Ранее уже сообщалось, что смартфон получит 6,5-дюймовый экран, разрешение которого составит 2960 х 1440 точек.

Работать устройство будет на топовом процессоре Snapdragon 855 и получит несколько конфигураций с разным объёмом памяти.

Для покупки новый Google Pixel 4 XL предложат в вариантах 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Предполагаемая стоимость самой доступной составит 459 долларов. Официальная презентация новых флагманов ожидается в октябре.