Программист обнаружил утечку данных россиян из-за оборудования СОРМ

Программист обнаружил утечку данных россиян из-за оборудования СОРМ27.08.2019 18:26
На IT-конференции Chaos Constructions программист Леонид Евдокимов выступил с докладом, в котором рассказал, как из-за оборудования СОРМ произошла утечка личных данных россиян.
СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) допустила утечку данных сотен россиян.
Причем в сети оказались номера телефонов, IMEI, адрес и GPS-координаты. Евдокимов рассказал, что в сети «Ростелекома» есть IP-адрес со статистикой трафика пользователей, и такие IP-адреса есть у других провайдеров.
Программист используя сканер IP-адресов обнаружил FTP-сервера с номерами телефонов, номерами мессенджеров, адресами электронной почты и GPS-координаты.
На конференции было продемонстрировано, как можно было вычислить данные села Новосельское и города Сарова.
Леонид Евдокимов заявил, что еще в июле пообщался с поставщиками решений для оборудования СОРМ и они пообещали, что устранят уязвимость.
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