Профессиональный моноблок Lenovo Yoga A940 оценили от 130 тыс. рублей

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6 июля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Профессиональный моноблок Lenovo Yoga A940 оценили от 130 тыс. рублей

06.06.2019 21:20

Lenovo в РФ представила профессиональный моноблок Yoga A940, который в магазинах можно будет купить в текущем месяце по цене от 130 тысяч рублей.
В новом моноблоке установлен сенсорный экран диагональю 27-дюймов. Еего разрешение составляет 3840х2160 пикселей.

Будет еще предложена версия с более простым вариантом экрана, разрешение которого составляет 2560х1440 пикселей. Дисплей может работать с пером Active Pen 1, которое поставляется вместе с моноблоком.

В боковой части экрана установлен специальный цилиндрический элемент Lenovo Dual Creation Dial. Он служит для управления функциями графических программ, причем элемент можно устанавливать, как с правой, так и с левой стороны дисплея.

В Lenovo Yoga A940 в зависимости от версии может быть установлен процессор Intel Coffee Lake Core i7-9700 или Intel Coffee Lake Core i5-9400.

Оперативной памяти в аппарате может быть 8, 16 или 32 ГБ. SSD накопитель предложат от 128 ГБ до 1 ТБ. Видеокарта в моноблоке AMD Radeon RX.
Особенностью новинки стала боковая площадка со встроенной в нее беспроводной зарядкой для смартфона.

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