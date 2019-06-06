Профессиональный моноблок Lenovo Yoga A940 оценили от 130 тыс. рублей

Профессиональный моноблок Lenovo Yoga A940 оценили от 130 тыс. рублей06.06.2019 21:20
Lenovo в РФ представила профессиональный моноблок Yoga A940, который в магазинах можно будет купить в текущем месяце по цене от 130 тысяч рублей.
В новом моноблоке установлен сенсорный экран диагональю 27-дюймов. Еего разрешение составляет 3840х2160 пикселей.
Будет еще предложена версия с более простым вариантом экрана, разрешение которого составляет 2560х1440 пикселей. Дисплей может работать с пером Active Pen 1, которое поставляется вместе с моноблоком.
В боковой части экрана установлен специальный цилиндрический элемент Lenovo Dual Creation Dial. Он служит для управления функциями графических программ, причем элемент можно устанавливать, как с правой, так и с левой стороны дисплея.
В Lenovo Yoga A940 в зависимости от версии может быть установлен процессор Intel Coffee Lake Core i7-9700 или Intel Coffee Lake Core i5-9400.
Оперативной памяти в аппарате может быть 8, 16 или 32 ГБ. SSD накопитель предложат от 128 ГБ до 1 ТБ. Видеокарта в моноблоке AMD Radeon RX.
Особенностью новинки стала боковая площадка со встроенной в нее беспроводной зарядкой для смартфона.
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