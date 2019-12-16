Продвижение Google Chrome 79 на привело к массовой потере данных

Разработчики мобильного браузера Chrome допустили большую ошибку, которая может привести к непоправимым последствиям.

10 декабря стали распространять Chrome 79 для Android, а 14 декабря распространение новой версии мобильного браузера уже прекратили, но за такое время его успели установить на 50% устройств.

Как оказалось, WebView (является частью Chrome), после обновления сбрасывает данные приложений, и пользователи их как бы загружают впервые.

Многие решили, что во всем виноваты разработчики приложений, и все жалобы были направлены им.

Но на самом деле виной всему стал компонент WebView, который приложениям позволяет отображать веб-контент.

Ошибка в Chrome 79 привела к тому, что пользователи потеряли данные, прогресс в играх и другое.

В Google уже работают над исправлением ошибки, но пока даже неизвестно сможет ли она восстановить утраченные данные пользователей.