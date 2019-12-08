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Продемонстрированы возможности 60-ти кратного зума Vivo X30

08.12.2019 21:38

Новое развитие камер смартфонов связано с оптическим зумом, и судя по новым видео, скоро королем зума станет смартфон Vivo X30.
Авторитетный сетевой источник Мукул Шарма в Twitter опубликовал ролики с демонстрацией возможностей 60-кратного зума Vivo X30.

В первом виде показывают, как человек со смартфоном в руках приближает изображение и показывают выступающих на сцене артистов. Второе видео уже демонстрирует возможности зума на улице.

Про Vivo X30 информации пока мало. Известно, что в нем будет установлена камера-перископ, а основной датчик будет Sony IMX686 на 64 Мп.

Презентация смартфона состоится 16 декабря и на ней расскажут про все особенности устройства.

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