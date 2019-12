Продемонстрированы возможности 60-ти кратного зума Vivo X30

Новое развитие камер смартфонов связано с оптическим зумом, и судя по новым видео, скоро королем зума станет смартфон Vivo X30.

Авторитетный сетевой источник Мукул Шарма в Twitter опубликовал ролики с демонстрацией возможностей 60-кратного зума Vivo X30.

В первом виде показывают, как человек со смартфоном в руках приближает изображение и показывают выступающих на сцене артистов. Второе видео уже демонстрирует возможности зума на улице.

Про Vivo X30 информации пока мало. Известно, что в нем будет установлена камера-перископ, а основной датчик будет Sony IMX686 на 64 Мп.

Презентация смартфона состоится 16 декабря и на ней расскажут про все особенности устройства.

And I thought I had seen the best in zooming for the year.#vivo #vivoX30 pic.twitter.com/n9ozo99kRQ

— Mukul Sharma (@stufflistings) 6 декабря 2019 г.