Продемонстрированы возможности 60-ти кратного зума Vivo X30

Продемонстрированы возможности 60-ти кратного зума Vivo X3008.12.2019 21:38
Новое развитие камер смартфонов связано с оптическим зумом, и судя по новым видео, скоро королем зума станет смартфон Vivo X30.
Авторитетный сетевой источник Мукул Шарма в Twitter опубликовал ролики с демонстрацией возможностей 60-кратного зума Vivo X30.
В первом виде показывают, как человек со смартфоном в руках приближает изображение и показывают выступающих на сцене артистов. Второе видео уже демонстрирует возможности зума на улице.
Про Vivo X30 информации пока мало. Известно, что в нем будет установлена камера-перископ, а основной датчик будет Sony IMX686 на 64 Мп.
Презентация смартфона состоится 16 декабря и на ней расскажут про все особенности устройства.
And I thought I had seen the best in zooming for the year.#vivo #vivoX30 pic.twitter.com/n9ozo99kRQ
— Mukul Sharma (@stufflistings) 6 декабря 2019 г.
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