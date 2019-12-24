Продажи телевизоров Xiaomi в 2019 году достигли рекордного уровня

Xiaomi не является самым крупным производителем смартфонов, ног она по миру входит в ТОП-5. При этом на китайском рынке она очень сильно уступает своим конкурентам особенно Huawei.

Но если со смартфонами у компании не все так хорошо, как многие думают, то вот с телевизорами у нее ситуация намного лучше.

Представитель отделения по выпуску «умных» телевизоров в социальной сети Weibo написал, что за 11 месяцев текущего года компания выпустила рекордное количество телевизоров.

Как пишет «ГазетаDAILY», в 2019 году компания планирует отгрузить 10 млн телевизоров. Это позволит Xiaomi закрепиться на лидирующей позиции в Китае на рынке телевизоров.

Xiaomi начала выпускать телевизоры в 2013 году, и изначально они предлагались только в Китае, а теперь их официально можно купить и в РФ.