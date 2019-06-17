Продажи телевизоров Xiaomi бьют новые рекорды

Продажи телевизоров Xiaomi бьют новые рекорды17.06.2019 16:12
Похоже китайская компания Xiaomi вскоре станет лидером по продажам телевизоров на китайском рынке, а это и является приоритетной задачей производителя.
Телевизоры Xiaomi ставят новые рекорды продаж. Так, 26 июня всего за 10 минут компании удалось реализовать телевизоров на сумму 14,4 млн долларов.
К тому же на торговой площадке Jingdong и Tmall бренду удалось занять лидирующие позиции.
Стоит отметить, что накануне компания организовала распродажи телевизоров, благодаря чему и были такие высокие показатели.
Но при этом если говорить о мировых поставках телевизоров китайской марки, то они по состоянию на конец марта составили 2,6 млн, что в два раза больше.
Просмотры: