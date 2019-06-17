Продажи телевизоров Xiaomi бьют новые рекорды

Похоже китайская компания Xiaomi вскоре станет лидером по продажам телевизоров на китайском рынке, а это и является приоритетной задачей производителя.

Телевизоры Xiaomi ставят новые рекорды продаж. Так, 26 июня всего за 10 минут компании удалось реализовать телевизоров на сумму 14,4 млн долларов.

К тому же на торговой площадке Jingdong и Tmall бренду удалось занять лидирующие позиции.

Стоит отметить, что накануне компания организовала распродажи телевизоров, благодаря чему и были такие высокие показатели.

Но при этом если говорить о мировых поставках телевизоров китайской марки, то они по состоянию на конец марта составили 2,6 млн, что в два раза больше.