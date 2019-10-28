В результате бренд оказался в первой десятке мировых лидеров, а дебютировал он только в прошлом году.

В компании Realme смогли правильно организовать продажи своих смартфонов и предложить интересные модели.

Это привело к тому, что с каждым месяцем с момента выхода на рынок продажи устройств бренда росли.

Уже по состоянию на январь этого года, компании удалось продать 4 млн смартфонов, а в апреле показатель достиг 6 млн единиц.

Также были рекордные показатели, когда за один день Realme удалось продать 1 млн смартфонов. В третьем квартале показатель продаж составил 10 млн единиц.

В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года. Компания оказалась на седьмом месте по популярности после Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.