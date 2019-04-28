Продажи смартфонов Sony показали рекордно низкие результаты

Мобильное подразделение Sony уже давно не показывает прибыли, а недавно в компании даже упразднили мобильный отдел и объединили его с подразделением, занимающимся разработкой камер и телевизоров.

Согласно отчету по продажам за первый квартал 2019 года японская компания продала 1,1 млн смартфонов.

Для такого крупного производителя электроники это очень мало, а как отмечают эксперты, это самый низкий показатель продаж за всю историю Sony.

Ожидается, что во втором квартале продажи смартфонов Sony еще упадут. Стоит отметить, что компания не собирается покидать рынок «умных» телефонов.