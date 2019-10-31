Рост продаж смартфонов начал наблюдаться по итогам третьего квартала года.

Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала статистику по продажам новых смартфонов на мировом рынке.

Специалисты отметили, что продажи смартфонов на мировом рынке вновь начали расти и рост составил 2% до 366 млн проданных штук.

Хорошую положительную динамику продемонстрировали смартфоны компаний Samsung и Huawei.

Южнокорейская компания продала 78,2 млн устройств, улучшив результат на 8%.

Китайские смартфоны разошлись тиражом в количестве 66,7 млн экземпляров, что на 29% больше.