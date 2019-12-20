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Продажи смартфонов Huawei бьют новые рекорды

20.12.2019 22:28

Huawei устанавливает новые рекорды по продажам новых смартфонов. Конечно китайскому производителю не удастся обойти лидера рынка – «Самсунг», но ранее сообщалось, что по итогу года она сократит от него отрыв.
Напомним, против Huawei сейчас действуют санкции со стороны США. Правительство этой страны запретило сотрудничать американским компаниям с китайской Huawei.

Из-за этого Huawei лишалась возможности использовать Android с предустановленными сервисами от Google, а также продавать свою продукцию американским компаниям.

По словам директора Huawei Ричарда Ю, в 2019 году компания отгрузит на глобальный рынок 230 млн смартфонов.

Для сравнения в прошлом году китайский производитель реализовал на рынке 206 млн устройств.

Предположительно, Huawei в 2019 году по продажам обгонит компанию Apple.

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