Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%

Хотя еще на прошлой неделе торговые онлайн-площадки фиксировали серьезный рост популярности продукции китайской компании.

Однако уже на этой неделе продажи смартфонов Huawei показали отрицательную динамику, правда пока речь идет об Испании.

Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.

Представитель компании рассказывает, что наблюдается снижение продаж новых смартфонов, а также активные продажи подержанных.