Продажи Redmi K20 и Redmi K20 Pro превысили 3 млн экземпляров

Модели представлены на китайском рынке уже четыре месяца и вышли на новые рынки, где продаются под другим названием.

Представители бренда Redmi поделились новыми достижениями в продажах Redmi K20 и Redmi K20 Pro, которые уже превысили три миллиона реализованных экземпляров.

Из этого показателя только 1 млн смартфонов был продан в первый месяц с момента продаж, а это значит, что темпы снизились.

Впрочем, спрос может вырасти за счет новинки, которую готовит компания.

Предполагается, что Redmi K20 или Redmi K20 Pro получит особое исполнение, но какие изменения в нем окажутся неизвестно. Возможно, флагманы просто выйдут в новом цвете.