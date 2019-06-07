Продажи нового смартфона LG Q60 стартуют уже в июне

В это месяце компания LG начнет официальные продажи нового смартфона LG Q60, представленного в Южной Корее еще в феврале.



На европейский рынок модель выйдет в этом месяце по цене от 280 долларов, а еще производитель в подарок предложит покупателям колонку JBL Go2, которая в отдельности стоит 40 евро.

Напомним, что LG Q60 имеет 6,26-дюймовый экран, в котором выполнен каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Работает модель на процессоре MediaTek Helio P22 и предлагается в версии 3/64 ГБ. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 3 500 мАч.

Основная камера имеет модули на 16, 5 и 2 Мп, а для селфи предложат датчик на 13 Мп.