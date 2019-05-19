Продажи Minecraft превысили уже 176 млн копий

Продажи Minecraft превысили уже 176 млн копий19.05.2019 22:11
В компании Microsoft опубликовали новые данные по продажам Minecraft.
Одна из самых популярных игр в мире существует уже десять лет и недавно ее анонсировали в мобильной дополненной реальности.
Что касается продаж Minecraft, то они уже превысили 176 млн копий, завоевав таким образом звание самой продаваемой игры в мире.
Но тут стоит уточнить, что такое звание она получила, если не считать «Тетрис».
Продажи последнего пока еще никто не смог превзойти – 200 млн.
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