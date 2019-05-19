Продажи Minecraft превысили уже 176 млн копий

В компании Microsoft опубликовали новые данные по продажам Minecraft.

Одна из самых популярных игр в мире существует уже десять лет и недавно ее анонсировали в мобильной дополненной реальности.

Что касается продаж Minecraft, то они уже превысили 176 млн копий, завоевав таким образом звание самой продаваемой игры в мире.

Но тут стоит уточнить, что такое звание она получила, если не считать «Тетрис».

Продажи последнего пока еще никто не смог превзойти – 200 млн.