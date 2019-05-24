Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн

Не секрет, что кнопочные телефоны по-прежнему востребованы на мировом рынке и последнее время фиксируется даже рост доли и продаж таких устройств.

Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.

Однако оказалось, что такая операционная система в кнопочных телефонах является довольно востребованной, ведь продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили более 100 млн.

Более того, компания KaiOS Technologies сообщила, что потенциал такой ОС еще полностью не раскрыт, а растущие показатели помогли ей получить инвестиций на сумму 50 млн долларов.

Благодаря этому финансированию ОС появится в телефонах на новых рынках, в то время как пока она больше распространена в Африке и Индии. KaiOS уже стала третьей самой популярной ОС после Android и iOS.