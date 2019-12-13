Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на рекордные 35%13.12.2019 15:23
Торговая война между Китаем и США очень сильно бьет по компаниям, а особо сильно это отразилось на Huawei, которой запретили пользоваться американскими технологиями, применяемыми в выпускаемой продукции.
Правительство Китае конечно не смогло ввести запреты против американских компаний, но жители страны сделали все сами.
Они стали меньше покупать iPhone, а это привело к падению продаж новых смартфонов Apple на 35%.
Это соответственно стало причиной снижения доли американского производителя.
Если ранее Apple принадлежало 7% рынка смартфонов, то сейчас 5%. При этом у Huawei в Китае сейчас доля составляет рекордные 42%.
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