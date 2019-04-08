Приложение Notch Pie будет с пользой использовать каплевидный вырез на смартфонах

Каплевидный вырез в экране конечно смотрится лучше, чем широкая «челка», но зачастую производители смартфонов неправильно используют площадь экрана под вырезом.

Единственной компанией, которая рационально распределила место под «каплей» стала Samsung.

На ее смартфонах есть приложение Energy Ring, которое отображает заряд батареи вокруг каплевидного выреза.

Разработчики по всей видимости решили позаимствовать данное решение и создали приложение Notch Pie.

После его установки на смартфон вырез начнет огибать тонкая полоска, которая и покажет сколько осталось заряда на смартфоне.

Пока Notch Pie размещено на форуме XDA Developers, но отмечается, что программа изначально создавалась для Xiaomi Redmi Note 7 Pro и в нем она работает стабильно, тогда как на других пока нет.