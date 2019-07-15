Приложение Microsoft Word для Android скачали более 1 млрд раз

Компания Microsoft рассказала, что Word для Android-устройств из магазина приложений Google Play набрал уже более миллиарда загрузок.

Для IT-гиганта это очередной рекорд. На самом деле офисный пакет от Microsoft в Google Play пользуется большим спросом.

Свыше 500 миллионов скачиваний демонстрируют и другие приложения — Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive.

Специалисты отметили, что многие производители Android-смартфонов предуставнавливают Microsoft Office, поэтому пока сложно понять сколько пользователей сознательно установили на свои смартфоны Word и другие приложения от Microsoft.