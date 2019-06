Еще в сентябре прошлого года показатель скачиваний приложения едва достигал 10 млн.

Недавно стало известно, что приложение Google Go скачали уже более 100 млн раз и похоже его популярность продолжается расти.

Приложение Google Go было разработано для урезанной версии ОС Android, которая известна как Android Go или Go Edition.

Для этой операционной системы предлагаются уменьшенные варианты различных приложений от Google, а в их числе есть и Google Go, который оказался довольно востребованным.

Иными словами, судя по количеству загрузок можно сказать, что дешевые смартфоны с Android Go пользуются неплохим спросом.