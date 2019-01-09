Приложение Facebook не удаляется со смартфонов Samsung

На это обратили внимание пользователи, о чем пишет Bloomberg. По данным агентства, пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемой – с устройства оказалось невозможным удалить приложение Facebook.

Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.

В свою очередь на это сообщение уже отреагировали представители компаний. Представитель Facebook заявил, что включение такой функции аналогично удалению приложения.

Также он отметил, что пользователи могут не волноваться и приложение не будет собирать данные.

В Samsung же заявили, что деактивация приложения это тоже, что и удаление, поэтому волноваться не стоит.