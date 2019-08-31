Приложение для Galaxy S10 стало поддерживать Bitcoin и других криптовалюты

Приложение для Galaxy S10 стало поддерживать Bitcoin и других криптовалюты31.08.2019 23:05
Samsung расширила возможность встроенного в Galaxy S10 электронного кошелька. После выхода обновления программного обеспечения, пользователи получили возможность хранить до 33 разных активов.
Встроенное в смартфон приложение Samsung Blockchain Wallet способно работать с аккаунтами систем Ethereum и Bitcoin, а остальные виды криптовалют пользователь может добавить вручную.
После обновления появилась возможность вписать кошелек для монет Maker, Pundi X, Binance Coin и стейблкоинов TUSD и USD Coin. В общей сложности доступно до 33 различных активов.
Стоит отметить, что приложение Samsung Blockchain Wallet для российских пользователей недоступно.
Им могут воспользоваться жители Канады, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Испании.
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