Приложение Chrome для Android скачали более 5 млрд раз

В компании Google опубликовали данные по популярности приложения Chrome для устройств под управлением операционной системы Android.

Так, стало известно, что приложение Chrome для Android скачали уже более 5 млрд раз, а этот результат является одним из самых лучших, ведь не многие приложения могут иметь такие показатели.

В связи с большим спросом на это приложение, его разработчики постоянно улучшают его и создают для него новые возможности и функции.