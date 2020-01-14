Приложение Android Auto из Google Play загрузили более 100 млн раз

Приложение Android Auto от компании Google из официального магазина Google Play скачали более 100 млн раз.

Это приложение было создано в 2015 году, и с того момента мобильная программа получила большое количество обновлений и дополнений.

Очень крупное обновление было выпущено в июле 2019 года, когда разработчики не только улучшили функционал Android Auto, но и изменили пользовательский интерфейс.

Сейчас у Android Auto в Google Play рейтинг 4,1 из пяти возможных 5. Такое количество балов было получено на основании 80 тыс. оценок пользователей.

Специалисты уверены, что популярность приложения будет только расти, так как практически все новые автомобили на борту имеют мультимедийную систему с поддержкой интерфейса Android Auto.