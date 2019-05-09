Pricebaba показали реалистичный рендер с iPhone XR 2019

Авторитетное издание Pricebaba подготовило рендерный видеоролик, в котором продемонстрировали следующее поколение бюджетной версии iPhone XR 2019.

Также недавно были показаны рендеры и старших моделей, которые будут представлены в этом году.

Что касается бюджетной версии, то она в отличие от старших моделей получит двойную камеру, причем на рендере ее показали также в квадратном модуле.

По сути это и станет, вероятно, единственным отличием от предшественника, так как в остальном модели приписывают прежний дизайн с «монобровью».

Экран будет 6,1-дюймовый, в вырезе которого расположится селфи-камера и компоненты от Face ID. Основная камера, как ожидается, получит модули на 12 и 2 Мп. Работать смартфон будет на процессоре A13 Bionic.

Источник: Gazetadaily.ru.