При заказе смартфона Sony Xperia 1 дарят наушники Sony WH-1000XM3 за $350

При заказе смартфона Sony Xperia 1 дарят наушники Sony WH-1000XM3 за $35014.05.2019 12:52
Информация инсайдера о подарке наушников за $350 при покупке смартфона Sony Xperia 1 частично подтвердилась, так как наушники WH-1000XM3 дарят только в некоторых странах.
Сегодня Sony в Европе начала прием заказов на свой новый флагманский смартфон, и как указано на сайтах онлайн-магазинов Elisa и Bilka, дорогие наушники получат только те покупатели, которые оформят предзаказ.
В продаже Sony Xperia 1 появится 3 июля. В Японии прием заказав на Xperia 1 начнется в пятницу, но о подарочных наушниках пока ничего не сообщается. Не исключено, что на следующей неделе изменится информация.
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