Ожидается, что новый смартфон будет представлен уже в ближайшее время, а пока компания начала тизерную кампанию.

Недавно Президент Xiaomi показал на тизере смартфон Redmi Note 8.

В частности, на изображении показали чашку латте, на пенке которого имеется знак компании, а в стороне частично виден смартфон.

На устройстве можно заметить фронтальную камеру, расположенную по центру и врезанную в экран. Как уже сообщалось ранее, основная камера смартфона будет иметь модуль на 64 Мп.

Другие подробности о новом Redmi Note 8 пока не раскрывают, в том числе и неизвестна точная дата презентации.