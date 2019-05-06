Глава Redmi рассказал о новом флагманском смартфоне Redmi 855

Президент Redmi Лю Вейбинг в ряде сообщений в социальной сети Weibo рассказал про новый флагман молодой компании, которая в 2019 году отделилась от материнской Xiaomi.

Флагманская модель от Redmi получит высокопроизводительное «железо» и тройную камеру с ультраширокоугольной оптикой.

По словам Вейбинга, в смартфоне установят тройную камеру с основным 48 Мп модулем, а еще будут присутствовать 13 Мп и 8 Мп фотодатчики.

Заявлена еще поддержка NFC и наличие классического 3,5 мм разъем для наушников. Известно, что аппарат также получит процессор Snapdragon 855 и модем Snapdragon X24 LTE.

Ожидается, что в Redmi будет 8 ГБ оперативной памяти и как минимум 128 ГБ постоянной памяти.

Как будет называться смартфон пока неизвестно, но в сети его условно прозвали Redmi 855. Ранее сообщалось, что он поступит в продажу под названием Redmi X, но представитель бренда в Weibo не подтвердил эту информацию.