Презентация смартфона OnePlus 7 состоится 14 мая

Про OnePlus 7 уже много что известно, и ранее «АСТЕРА» сообщала, что модель будет представлена целым семейством.

Также сообщалось, что OnePlus 7 в продажу поступит в мае, а теперь авторитетный инсайдер сообщает, что OnePlus 7 представят 14 мая.

Причин не верить данному сообщению нет, так как этот пользователь Twitter неоднократно сообщал точную информацию.

Как известно, в OnePlus 7 Pro будет установлен 6,67-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Камера в аппарате будет тройная с фотодатчиками 48, 16 и 8 Мп. Ожидается, что китайская компания представит сразу OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G.

Okay, so I’m gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on «14th May» 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus‘ Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 14 апреля 2019 г.