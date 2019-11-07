Презентация процессора Snapdragon 865 состоится 3 декабря

Презентация процессора Snapdragon 865 состоится 3 декабря07.11.2019 23:54
Qualcomm в начале декабре представит свою новую флагманскую платформу, которую производители смартфонов начнут устанавливать уже в первом квартале 2020 года.
Презентация нового процессора пройдёт 3 декабря. Мероприятие в компании назвали Snapdragon Tech Summit, и его решили провести на Гавайях.
Про новый процессор информации пока нет.
Ожидается, что в нем уже интегрируют 5G модем, а сам чип будет создан по семинанометровому техпроцессу.
Новый флагманский чип скорее всего получит название Snapdragon 865.
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