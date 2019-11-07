Презентация процессора Snapdragon 865 состоится 3 декабря

Qualcomm в начале декабре представит свою новую флагманскую платформу, которую производители смартфонов начнут устанавливать уже в первом квартале 2020 года.

Презентация нового процессора пройдёт 3 декабря. Мероприятие в компании назвали Snapdragon Tech Summit, и его решили провести на Гавайях.

Про новый процессор информации пока нет.

Ожидается, что в нем уже интегрируют 5G модем, а сам чип будет создан по семинанометровому техпроцессу.

Новый флагманский чип скорее всего получит название Snapdragon 865.