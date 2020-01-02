Премьера преемника Nokia 9 PureView перенесена на конец года

Сетевой информатор под ником Nokia Anew сообщил, что компания Nokia перенесла презентацию преемника Nokia 9 PureView.

Напомним, Nokia 9 PureView был выпущен весной 2019 года. В этом смартфоне установили процессор Snapdragon 845 и модуль основной камеры на пять датчиков.

Ожидалось, что на MWC 2020 будет представлен смартфон Nokia 9.1 PureView с процессором Snapdragon 855, но по данным источника этот смартфон отменили.

Вместо него сразу выйдет Nokia 9.2 PureView, и покажут его только в конце 2020 года. Причем в будущей новинке уже будет актуальный флагманский процессор Snapdragon 865 с 5G и более совершенная камера.

Напомним, Nokia 9 PureView несмотря на большое количество модулей в основной камере не мог похвастаться широкими фотовозможностями.