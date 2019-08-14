Премьера новой Sony PlayStation 5 состоится 12 февраля 2020 года14.08.2019 23:31
Данная информация не является официальной, а распространили её несколько инсайдеров, сообщив о готовящемся мероприятии с названием PlayStation Meeting 2020.
По информации источников, это мероприятие будет посвящено новому поколению игровой приставки и эксклюзивам для нее.
В частности, сообщается, что премьера новой Sony PlayStation 5 состоится 12 февраля 2020 года. Тогда же будут представлены Ghost of Tsushima и The Last of Us 2.
Данных о старте продаже нет, но предполагается, что она появится в магазинах к концу следующего года.
Ранее сообщалось, что PlayStation 5 получит новый процессор AMD Ryzen 3000-серии с частотой 3,2 ГГц и графический ускоритель Navi с собственной памятью GDDR6 как минимум 16 ГБ.
Не исключается, что памяти будет больше — 24 ГБ. Причем видеокарата в режиме реального времени будет поддерживать трассировку лучей.
Источники также сообщают о SSD накопителе объёмом 2 ГБ с поддержкой интерфейса PCIe 4.0.
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