Данная информация не является официальной, а распространили её несколько инсайдеров, сообщив о готовящемся мероприятии с названием PlayStation Meeting 2020.

По информации источников, это мероприятие будет посвящено новому поколению игровой приставки и эксклюзивам для нее.

В частности, сообщается, что премьера новой Sony PlayStation 5 состоится 12 февраля 2020 года. Тогда же будут представлены Ghost of Tsushima и The Last of Us 2.

Данных о старте продаже нет, но предполагается, что она появится в магазинах к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что PlayStation 5 получит новый процессор AMD Ryzen 3000-серии с частотой 3,2 ГГц и графический ускоритель Navi с собственной памятью GDDR6 как минимум 16 ГБ.

Не исключается, что памяти будет больше — 24 ГБ. Причем видеокарата в режиме реального времени будет поддерживать трассировку лучей.

Источники также сообщают о SSD накопителе объёмом 2 ГБ с поддержкой интерфейса PCIe 4.0.