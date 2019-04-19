Премьера нового смартфона Redmi Y3 состоится 24 апреля

Премьера нового смартфона Redmi Y3 состоится 24 апреля19.04.2019 17:55
Бренд Redmi в социальной сети анонсировал презентацию своего смартфона Redmi Y3, сообщив, что его дебют состоится 24 апреля и будет проходить в Индии.
Уже достоверно известно, что в новом смартфоне будет установлена селфи-камера с разрешением 32 Мп и модулем Samsung S5KGD1.
Это будет не единственным преимуществом новинки, так как в ней еще установят еще и аккумулятор на 4 000 мАч.
Смартфон изначально поступит в продажу на индийском рынке, а позднее появится и за его пределами. Больше официальных подробностей о модели не приводят.
Y should your phone’s battery last just a day? The power of 4000mAh arriving on 24-04-2019. #32MPSuperSelfie
RT if you’re excited! pic.twitter.com/7WH3SZpEuP
— Redmi India (@RedmiIndia) 18 апреля 2019 г.
Redmi готовит анонс смартфона Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой
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