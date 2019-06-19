Презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа

Презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа19.06.2019 13:16
CNET со ссылкой на собственные источники сообщает, что корейская компания определилась с датой презентации нового смартфона Samsung Galaxy Note.
Samsung покажет свой смартфон в рамках мероприятия Unpacked, которое пройдет 7 августа. В прошлом году Samsung Galaxy Note 9 был показан 9 августа.
Компания Samsung пока официально не объявляла дату презентации, а если даже данные CNET верны, то не исключено, что корейский производитель перенесет дату показа смартфона, к примеру на 10 августа.
Скорее всего одновременно с Samsung Galaxy Note 10 будут представлены и новые продукты, среди которых окажутся аксессуары.
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