Презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа

CNET со ссылкой на собственные источники сообщает, что корейская компания определилась с датой презентации нового смартфона Samsung Galaxy Note.

Samsung покажет свой смартфон в рамках мероприятия Unpacked, которое пройдет 7 августа. В прошлом году Samsung Galaxy Note 9 был показан 9 августа.

Компания Samsung пока официально не объявляла дату презентации, а если даже данные CNET верны, то не исключено, что корейский производитель перенесет дату показа смартфона, к примеру на 10 августа.

Скорее всего одновременно с Samsung Galaxy Note 10 будут представлены и новые продукты, среди которых окажутся аксессуары.