Преемник Galaxy S11 может получить название Galaxy S20

Уже в начале следующего года южнокорейский производитель проведет презентацию новой флагманской линейки.

По логике новая линейка должна получить название Galaxy S11, но известный инсайдер Ice Universe сообщил, что название может оказаться другим.

В частности, источник указывает на название Galaxy S20. Это достаточно неожиданно, впрочем информация компанией не была прокомментирована.

Возможно, новые цифры в названии появятся как минимум потому, что это красиво — Galaxy S20 в 2020 году. Нам остается только ждать официальных подробностей.