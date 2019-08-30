Представлены «умные» кроссовки Nike, которыми можно командовать

Новыми кроссовками Adapt Huarache от Nike с автоматической шнуровкой теперь можно командовать. Обновленная версия кроссовок получила ряд возможностей, которые понравятся владельцам техники Apple.

Новика теперь поддерживает работу с часами Apple Watch и голосовым помощником Siri. Теперь для шнуровки владельцу достаточно произвести «Siri затяни кроссовки».

Также компания Nike для Adapt Huarache выпустила вспомогательное приложение для Apple Watch, через которое можно изменять уровень затяжки скрытых шнурков. Новые кроссовки поступят в продажу 13 сентября, но цену на них пока не назвали.