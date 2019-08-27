Представлены «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3 в титановом корпусе

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Представлены «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3 в титановом корпусе

27.08.2019 23:16

Huami сегодня представила «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3, базовая версия которых стоит $180, а вот за версию в титановом корпусе и с сапфировым стеклом придется заплатить $240.

Корпус самой доступной версии тоже выполнен из металла, но используется сталь 316L.
Amazfit Smart Sports Watch 3 получили два процессора и две версии прошивки, а активируются они в зависимости от выбранного режима — стандартный или ультра.


Первый вариант самый тяжелый и для его работы задействован двухъядерный процессор, а в этом режиме яркость дисплея работает на максимуме.

Также становятся доступны 19 режимов отслеживания активности. В этом режиме заряда хватит на 7 дней.

В режиме ультра работают все базовые функции, в том числе остается и доступ к датчику сердечного ритма и NFC, но за счет оптимизации автономность устройства возрастает в два раза.

Новинку оснастили еще датчиком геолокации, который работает с системами GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Причем доступно два режима — точное позиционирование или автономность устройства. В первом доступно три варианта систем позиционирования на местности.

Дисплей в часах установлен круглый с диагональю 1,34 дюйма и разрешением 320х320 пикселей. Новинка уже доступна для заказа в Китае.

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