Представлены «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3 в титановом корпусе

Huami сегодня представила «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3, базовая версия которых стоит $180, а вот за версию в титановом корпусе и с сапфировым стеклом придется заплатить $240.

Корпус самой доступной версии тоже выполнен из металла, но используется сталь 316L.

Amazfit Smart Sports Watch 3 получили два процессора и две версии прошивки, а активируются они в зависимости от выбранного режима — стандартный или ультра.



Первый вариант самый тяжелый и для его работы задействован двухъядерный процессор, а в этом режиме яркость дисплея работает на максимуме.

Также становятся доступны 19 режимов отслеживания активности. В этом режиме заряда хватит на 7 дней.

В режиме ультра работают все базовые функции, в том числе остается и доступ к датчику сердечного ритма и NFC, но за счет оптимизации автономность устройства возрастает в два раза.

Новинку оснастили еще датчиком геолокации, который работает с системами GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Причем доступно два режима — точное позиционирование или автономность устройства. В первом доступно три варианта систем позиционирования на местности.

Дисплей в часах установлен круглый с диагональю 1,34 дюйма и разрешением 320х320 пикселей. Новинка уже доступна для заказа в Китае.