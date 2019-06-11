Представлены «умные» часы Amazfit Health Watch с ЭКГ по цене $100

Одновременно с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band 4, компании Amazfit представила недорогие Amazfit Health Watch. Эти часы получили возможность непрерывного мониторинга ЭКГ и водозащиту.

Amazfit Health Watch ориентированы в первую очередь на людей, которые постоянно следят за своим здоровьем.

Новинку создали на процессоре Huangshan No. 1., который разрабатывали для создания устройств для спортсменов и пожилых людей. В чипе сразу встроена технология постоянного слежения за активностью пользователя.



«Умные» часы Amazfit Health Watch постоянно проводят ЭКГ. Они способны определить отклонения в работе сердца, и в автоматическом режиме отправить уведомления на заранее указанный номер.

Датчик ЭКГ в новинке настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации представители компании, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Цена Amazfit Health Watch в Китае составит 100 долларов, но когда часы поступят в продажу не сообщается.