Представлены «умные» часы Amazfit Health Watch с ЭКГ по цене $100

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 73.04 BTC/USD: 7925.04

12 июля : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Представлены «умные» часы Amazfit Health Watch с ЭКГ по цене $100

11.06.2019 23:10

Одновременно с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band 4, компании Amazfit представила недорогие Amazfit Health Watch. Эти часы получили возможность непрерывного мониторинга ЭКГ и водозащиту.

Amazfit Health Watch ориентированы в первую очередь на людей, которые постоянно следят за своим здоровьем.

Новинку создали на процессоре Huangshan No. 1., который разрабатывали для создания устройств для спортсменов и пожилых людей. В чипе сразу встроена технология постоянного слежения за активностью пользователя.


«Умные» часы Amazfit Health Watch постоянно проводят ЭКГ. Они способны определить отклонения в работе сердца, и в автоматическом режиме отправить уведомления на заранее указанный номер.

Датчик ЭКГ в новинке настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации представители компании, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Цена Amazfit Health Watch в Китае составит 100 долларов, но когда часы поступят в продажу не сообщается.

Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги