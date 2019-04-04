Представлены смартфоны Hisense King Kong 5 Pro с АКБ на 8000 мАч и King Kong 5

Мобильное подразделение Hisense показало на отдельном мероприятии смартфоны Hisense King Kong 5 и King Kong 5 Pro.

В младшей версии Hisense King Kong 5 установили большой экран с невысоким по современным меркам разрешением.

Аппарат наделен 6,22 дюймовой матрицей, разрешение, которой составляет 1520х720 точек, а как заявляет производитель экран занимает 88,82% площади всей лицевой панели.

В аппарате разместили батарею на 5500 мАч, поэтому аппарат позволяет заряжать другие смартфоны.

Процессор в новике недорогой — Snapdragon 439, при этом оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ. На задней панели размещен блок камеры с двумя объективами разрешением 13 и 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп.

В старшей версии Hisense King Kong 5 Pro установили 6,5-дюймовый экран и батарею на 8000 мАч, причем это не один блок, а два по 4000 мАч.

В Китае Hisense King Kong 5 и King Kong 5 Pro будут предлагаться по цене 283 и 417 долларов соответственно.