Представлены первые в мире «умные» часы для слепых

Специалисты Dot Incorp для слепых людей разработали «умные» часы, в которых вместо привычного сенсорного дисплея установлена панель для чтения символов азбуки Брайля.

Новинка позволит слепым людям использовать смарт-часы Dot Watch как обычные.

За счет специальной панели они могут прочитать уведомления, узнать кто звонит и получить другую информацию.

Работают Dot Watch через смартфон. Заявлено, что встроенного аккумулятора хватит на неделю работы.

В данный момент Dot Watch считаются первыми в мире «умными» часами для слепых людей, но когда они появятся в продаже и сколько будут стоить не сообщается.

