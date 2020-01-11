Представлены переключатели Cherry Viola для механической клавиатуры

Компания Cherry показала новые переключатели для клавиатур, которые позволят создать механические клавиатуры по цене мембранных.

Новый механизм переключателя получил название Viola, и его разработали «с нуля», причем изначально механизмы проектировались на недорогие клавиатуры.

Для Viola была создан и запатентован механизм V-shape Contact System с самоочищающимся контактом. В пресс-релизе указано, что ход срабатывания клавиши 2 мм, общий ход составляет 4 мм, а сила срабатывания 45 г.

Новая клавиша совместима со стандартными колпачками, к тому же клавиша спроектирована таким образом, что производители могут использовать монохромную или цветную подсветку клавиатуры.

Предположительно, переключатели Cherry Viola будут использоваться в новых клавиатурах стоимостью менее $100.